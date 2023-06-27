Gençlerbirliği futbolcusu Musa Şahindere apandisit ameliyatı geçirdi

Gençlerbirliği futbolcularından 21 yaşındaki Musa Şahindere, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu akut apandisit tanısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Gençlerbirliği futbolcularından 21 yaşındaki Musa Şahindere, başarılı bir şekilde apandisit ameliyatı edildi.

Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu akut apandisit tanısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa sürede yeniden yeşil sahalara dönmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.