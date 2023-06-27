Üye Girişi
Haberler
Gençlerbirliği futbolcusu Musa Şahindere apandisit ameliyatı geçirdi

Gençlerbirliği futbolcusu Musa Şahindere apandisit ameliyatı geçirdi

Spor Haberleri

Gençlerbirliği futbolcularından 21 yaşındaki Musa Şahindere, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu akut apandisit tanısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Gençlerbirliği futbolcularından 21 yaşındaki Musa Şahindere, başarılı bir şekilde apandisit ameliyatı edildi.

Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu akut apandisit tanısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa sürede yeniden yeşil sahalara dönmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title