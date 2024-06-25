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Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Göztepe forması giyen Fıratcan Üzüm'ü transfer etti. 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma yapıldı. Fıratcan Üzüm, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe formaları giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Göztepe forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Fıratcan, sırasıyla Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe formaları giydi.

Kaynak: AA / Spor

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