Gençlerbirliği, Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, 17 yaşındaki genç oyuncuyu 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor