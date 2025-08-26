Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Maç, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00'da, Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 3 bin lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 3 bin 750 lira

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
