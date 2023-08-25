Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı kadrosuna dahil etti. Yiğit Efe Demir kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlarken, Melih Bostan ise 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.