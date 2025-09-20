Haberler

Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0'lık skorla önde kapattı. Franco Daryl, 36. dakikada kaydettiği golle başkent ekibine avantaj sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u sahasında ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Eyüpspor'da Serdar Gürler'in başlattığı atakta Lucas Calegari sol kanatta aldığı topu içeri ortaladı. Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu son anda çeldi.

36. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan atılan uzun topu kontrol eden Göktan Gürpüz, bekletmeden defans arkasına havadan pas attı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Franco Daryl, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

45+1. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Göktan Gürpüz'ün yaptığı ortada Thalisson'un kafa vuruşunda top farkla auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Thalisson, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Daryl, M'baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Ricardo Velho, Zan Zuzek, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Dele-Bashiru, Kevin Csoboth, Aburrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Lucas Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Svit Seşlar, Halil Akbunar, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Mame Thiam, Talha Ülvan, Nihad Mujakic, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Prince Ampem, Deniz Draguş

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Gol: Franco Daryl (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
