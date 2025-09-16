Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda forma giyen futbolcular fitness çalışması yaparken, kısa süre alan oyuncular sahada çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor ile 20 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda maçta forma giyen futbolcular, fitness salonunda çalıştı.

Karşılaşmada kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
