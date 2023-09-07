Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu çalışmaları yaptı ve ardından mobilizasyon ve koordinasyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenman sonunda takımın yeni transferi Olarenwaju Kayode de katıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular koşu çalışmaları yaptı.

Daha sonra mobilizasyon ve koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununa geçti.

Haftanın ilk antrenmanı, dar alanda üç takımın dönüşümlü oynadığı çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla son buldu.

Antrenmana başkent ekibinin yeni transferi Olarenwaju Kayode de katıldı.

Ayrıca antrenman öncesi takımı ziyaret eden bir grup taraftar, geçen sezon ve bu sezon maçlara mavi tişörtle çıkan teknik adam Sinan Kaloğlu'na mavi tişört hediye etti.