Gençlerbirliği, Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idmanda kırmızı-siyahlılar, daha sonra taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Antrenman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.