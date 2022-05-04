Gençlerbirliği, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gençlerbirliği, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve taraftarların da izlediği antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı.

Baştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışma son bölümde yapılan dört kaleli mini turnuvayla sona erdi.

Antrenmanın sonunda Akdaş, asbaşkanlardan Mehmet Soylu, kulüp genel müdürü Ergun Maraşlı, sportif direktör Baki Mercimek ve taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek bayramlaştı. Futbolculara taraftarın getirdiği baklava ikram edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Mayıs, Spor, Haberler

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