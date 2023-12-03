Haberler ›› Spor ›› Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

3 Aralık 2023 18:59 Son Güncelleme: 19:00 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Son 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan Gençlerbirliği, 24 puan topladı.