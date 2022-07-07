Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular bu sabah yaptıkları yenilenme çalışmalarının ardından 29 Haziran'da başlayan kampı tamamladı. Başkent ekibi, 3 günlük Kurban Bayramı izninin ardından sezon öncesi hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek. AA / Fatih Çakmak - Spor Gençlerbirliği Erciyes Ankara Spor Haberler

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