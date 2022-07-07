Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular bu sabah yaptıkları yenilenme çalışmalarının ardından 29 Haziran'da başlayan kampı tamamladı.
Başkent ekibi, 3 günlük Kurban Bayramı izninin ardından sezon öncesi hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor