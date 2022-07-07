Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular bu sabah yaptıkları yenilenme çalışmalarının ardından 29 Haziran'da başlayan kampı tamamladı.

Başkent ekibi, 3 günlük Kurban Bayramı izninin ardından sezon öncesi hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği Erciyes Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title