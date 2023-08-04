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Gençlerbirliği, Ensar Kemaloğlu'nu transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ensar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Ensar, geçen sezonu 3. Lig'de Karaman FK'de geçirmişti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gençlerbirliği Trendyol Spor Haberler

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