Gençlerbirliği, Ensar Kemaloğlu'nu transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ensar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Ensar, geçen sezonu 3. Lig'de Karaman FK'de geçirmişti.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor