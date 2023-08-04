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Gençlerbirliği, Ensar Kemaloğlu ile anlaştı

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1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'yla 2+1 yıllık anlaşma imzaladı. Kemaloğlu, Trabzon Telekomspor altyapısından yetişti ve daha önce çeşitli takımlarda forma giydi.

1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu'yla 2+1 yılığına anlaştı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı. Trabzon Telekomspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu futbol kariyerinde; 1461 Trabzon, Trabzonspor U21, Esenler Erokspor, DSİ Karadenizspor, 1954 Kelkit Belediyespor ve son olarak Karaman FK'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Trabzon Spor Haberler

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