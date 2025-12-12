Gençlerbirliği Kulübünün yeni divan kurulu, ilk toplantısını yaptı
Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni divan kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul sonrası ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıya kulüp başkanı ve genel sekreter de katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 6 Aralık'taki olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki toplantıya, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve Genel Sekreter Hakan Kaynar da katıldı.
Gerçekleştirilen ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Mehmet Ali Işık, başkan vekilliğine Ergün Maraşlı, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.