Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular, koşu ve topla koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonları çalışıldı. Antrenman, taktiğe yönelik çift kale maçla sona erdi. Yarın Denizli'ye gidecek başkent ekibinin Ankara'daki son antrenmanını Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti. Antrenman sonunda oyuncularla sohbet eden Çankırı, başarı dileklerinde bulundu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Gençlerbirliği Denizlispor Eylül Spor Haberler

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