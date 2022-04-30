Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi maç için son antrenmanını Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra yapılan çıkış çalışmayla sona erdi.