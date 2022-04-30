Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi maç için son antrenmanını Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra yapılan çıkış çalışmayla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Gençlerbirliği, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title