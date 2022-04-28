Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma son bölümde yapılan tam sahada taktik çift kale maçla noktalandı.

Sakatlığı bulunan Kazenga LuaLua antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, 1 Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title