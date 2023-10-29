Gençlerbirliği, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Gençlerbirliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tesislerinde tören düzenledi.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde yer alan Cüneyt Üstündağ Futbol Okulu'nda yapılan törene, yönetim kurulu üyeleri, kulüp yöneticileri, A takım ve altyapı teknik ekibi ile oyuncuları, kulüp personeli, futbol okulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı Kubilay Güvenç, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla törene katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Güvenç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu uğurda şehit ve gazi olan tüm Cumhuriyet evlatlarına şükranlarımızı bir borç biliriz. Hakkınız ödenmez. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bu günde, asırlık çınarımız Gençlerbirliği'mizin de açmış olduğun yolda, göstermiş olduğun hedeflere hiç durmadan yürüdüğünü ve yürüyeceğini belirtmek isteriz. Bu uğurda kurmuş olduğumuz Gençlerbirliği Spor Lisesi, bünyemize katmış olduğumuz kadın futbol takımımız ve bini aşkın sporcumuzla Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağımıza ve bilimin ışığında nice sporcular yetiştireceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."