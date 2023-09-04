Gençlerbirliği Çorum deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum deplasmanından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçta stratejilerinin tuttuğunu ancak bazı bireysel hatalar yaptıklarını belirten Kaloğlu, galibiyetle ayrılmanın iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum deplasmanından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "İlk yarı itibarıyla stratejilerimiz tuttu. Ancak birkaç tane bireysel hatadan dolayı pozisyon verdik. Maçın kırılma anlarında kaleci Ertuğrul'un performansı harikaydı. Bütün takım olarak mücadele ettik ama 2-0 olacak bir pozisyon vardı Amilton ile, onu değerlendirseydik daha farklı olabilirdi. Futbolcularımızın bazıları kamp görmedi. Maçlar başladığında gelenler oldu. Amilton da bunlardan bir tanesi" dedi.

Galibiyetle ayrılmanın iyi bir sonuç olduğunu anlatan Kaloğlu, "Bu tip maçlar zordur. Rakipte iyi. Buradan 3 puanla ayrılmak bizim için çok güzel bir sonuç. Ligin başından itibaren zorlu rakiplerle oynuyoruz. Bu maçlara rağmen Çorum maçını ayrı tutuyorum. Neticeden mutluyum, sonuçtan mutluyum ancak çok pozisyon verdiğimiz için mutsuzum. Bunu futbolcu kardeşlerimle konuşacağım. Hepsiyle gurur duyuyorum. Canla, başla mücadele ediyorlar inşallah böylede devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM