Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda çeşitli egzersizler yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana, fitness toplarıyla oynanan oyunla devam edildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita ve Franco Tongya ile tedavisi devam eden Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda yer almayacağı, Dal Varesanovic'in durumunun ise maç günü netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
