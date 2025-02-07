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Gençlerbirliği Çifte Transfer Yaptı

Gençlerbirliği Çifte Transfer Yaptı
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Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği, Rumen futbolcu Daniel Popa ve Brezilyalı Leo Gaucho'yu transfer etti. 23 yaşındaki Leo Gaucho, Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'dan katılırken, 29 yaşındaki Popa ise Romanya'nın FCSB takımından kadroya dahil oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen Daniel Popa ve Leo Gaucho olarak bilinen Brezilyalı Leonardo Andriel dos Santos'u transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, forvete çifte takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'nun formasını giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı santrafor, bu sezon 19 maçta 9 gol attı.

Kırmızı-siyahlılar, Romanya'nın FCSB takımından 29 yaşındaki Daniel Popa'yı da 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Popa, bu sezon FCSB ile ligde 15, Avrupa kupalarında ise 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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