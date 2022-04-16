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Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Salı günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Salı günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, dün Tuzlaspor'a mağlup olan başkent ekibi, yenilenme çalışması yaptı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra dar alanda top kapma çalışmasıyla sürdü.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Bursaspor, Nisan, Spor, Haberler

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