Gençlerbirliği, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Thalisson'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Thalisson, geçen sezon Antalyaspor forması giymişti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Thalisson, daha önce Coritiba, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol, Juventude ve Cluj kulüplerinde de oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.