Gençlerbirliği, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Thalisson'u Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Thalisson, geçen sezon Antalyaspor forması giymişti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Thalisson, daha önce Coritiba, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol, Juventude ve Cluj kulüplerinde de oynadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor