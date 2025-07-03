Gençlerbirliği, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Thalisson'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı savunma oyuncusu Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Thalisson, daha önce Coritiba, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol, Juventude ve Cluj kulüplerinde de oynadı.