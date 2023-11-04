Gençlerbirliği-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kaloğlu, her iki takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Üç puanı almak için çıktık, planlarımız buydu. Boluspor'un son haftalarda 5'li dizilişle savunma anlayışıyla çıktığını zaten biliyorduk. Ona göre çalışmalarımızı yaptık ama üretken olamadık, iyi ve kaliteli ayaklarımızın olmaması ve özellikle sakatlıktan çıkmış bazı oyuncularımızın da temposunun düşük olduğunu düşünürsek daha üretken olabilirdik" diye konuştu.

Özellikle ilk yarı istedikleri oyunu gösteremediklerini anlatan Kaloğlu, "Devreden sonra değişik bir dizilişe geçtik, rakibin iç ve kenar alanlarını bire bir oyunculara bıraktık. İkinci yarı hemen hemen kalemize hiç gelemeyen bir Boluspor vardı, sadece son bölümlerde biraz risk aldık. Pozisyonlarımız var ama daha üretken olmalıydık. Çok net bir pozisyonumuz geldi son dakikalarda, o gol olsaydı yine de farklı olabilirdi." dedi.

Kaloğlu, "Ama bir puan bir puandır, rakibimiz iyi mücadele etti. Biz de ikinci yarı daha iyi oyunu kontrol altına aldık ama üretken olamadık. Daha iyisini yapacağız. Önümüzdeki karşılaşmalara bakıyoruz, o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duymaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Bizim için deplasmanda bir puan önemli. En azından kaybetmeme kültürü ve kazanma kültürü oluşturmaya çalıştığımız takımda kaybetmemek iyi. Gençlerbirliği'ne son dakikalarda bir tane pozisyon verdik, çok pozisyon vermedik. Gençlerbirliği kadrosunda Süper Lig deneyimi olan oyuncuları var. Oyunun ilk yarısı çok planladığım gibi gitti." diye konuştu.

Koşukavak, oyunun son bölümünde kazanmak için çok geniş alanlar yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef geçiş hücumlarını, topu geçirmek için taşıyıcı oyuncu ihtiyacını çok hissettiğimizden dolayı skoru lehimize çeviremedik. Maçın son dakikasında iyi bir pozisyonumuz var, onların da az öncesinde vardı onu atabilseydik kazanırdık. Bir puan deplasmanda iyi diye düşünüyoruz. Aslında geçişleri biraz iyi yapsaydık kazanabileceğimiz bir maçtı. İnşallah önümüzdeki maçlarda puanlar kazanırız."