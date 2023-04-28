Gençlerbirliği, Bodrumspor'u mağlup etti

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "3 puandan çok daha fazlasıydı bugün her şey. Bir inancın, bir hırsın, bir zaferin ürünüydü. Stratejik anlamda rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek bire bir eşleşmelerle uzun topa zorladık. Çok pozisyon vermedik. Yakaladığımız birkaç pozisyonu ilk yarıda atabilirdik. Maçın şekli de değişebilirdi. Bu büyük stresi ilk yarıda atacağımız gollerle yaşamayabilirdik. Çocukların üzerinde büyük bir stres var. Bu galibiyetler, inanılmaz bir moral, bir motivasyon oluyor. Uzatmalarla birlikte 45 dakika 10 kişi oynayan takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Tüm gelen taraftarlara son dakikaya kadar bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Oyuncularımız hepsiyle de tek tek gurur duyuyorum" dedi.

Önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ama buldukları pozisyonları istedikleri gibi değerlendiremediklerini belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Oyunun özellikle ilk yarısı kafa kafaya geçti. İkinci yarı yediğimiz golün ardından beraberliği yakaladık ama takımımıza yakışmayan bir gol yedik maalesef. O golle de oyunun kontrolünü tamamen rakibin eline verdik. Sezon başından beri söylüyorum bu takımla 55 puan topladık. Çok daha farklı bütçeli takımları geride bıraktık. Geride 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da bugün yapamadıklarımızı yapıp, sezon başından beri ettiğimiz mücadelenin hakkını alıp inşallah play-off ile sezonu taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.