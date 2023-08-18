Gençlerbirliği, Bodrum FK'yı Aktepe Stadı'nda konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK'yi Aktepe Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmanın saati 17.00 olarak değiştirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK'yi Aktepe Stadı'nda konuk edecek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Eryaman Stadı'nda oynanması gereken Gençlerbirliği-Bodrum FK karşılaşması, Eryaman Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün Aktepe Stadı'nda oynanacak olup müsabakanın saati 17.00 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.