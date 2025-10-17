Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş ile Karşılaşıyor: Başkan Değişikliği Öncesi Önemli Maç

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kulüp başkanlığı değişti ve Mehmet Kaya, bu kritik maçta takımın başında olacak. Gençlerbirliği, son 3 maçtaki yenilmezlik serisini devam ettirmek için sahada olacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 3 maçlık yenilmezlik serisi (1 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, milli ara öncesi ligdeki son maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini 1-0'lık skorla ikas Eyüpspor karşısında elde etti.

Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak.

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Kulüp başkanı değişti

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşandı.

Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa Mehmet Kaya seçildi.

Başkent temsilcisi, Mehmet Kaya'nın başkanlığında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.