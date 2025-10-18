Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş'ı Geçti, Teknik Direktör Eroğlu Mutluluğunu Paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının galibiyeti ve oyuncularının performansı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Buradan taraftarı tebrik etmek istiyorum. İlk yarı oyuna bir türlü giremedik. Beşiktaş'ın bu coşkusu ve önde baskısıyla hücumda başarılı olamadık. Basit pas hataları yaptık. Bu da hücum etkinliğimizi azalttı. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük. Maça 5-4-1'le başladık. Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı. Geçişlerden bulduğumuz gollerle 2-1 öne geçtik. Önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını ve o dönemki sabrın meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Eroğlu, bu durumun örnek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Lige başladığımızda 5 maçta 0 puan aldık. Böyle bir durumda teknik direktörle devam edilmez ama sahadaki performansımız ve kritik puan kayıpları beni görevde tutmalarını sağladı. Demek ki bir şey gördüler. O günlerden sonra bu günleri yaşamak Türkiye'de örnek olmalı. Bizim için güzel 3 puan oldu. İlk milli aradan sonra bizim ligimizin yeni başladığını söylemiştim. Ekibimize çok inanan oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımızı devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zamana ihtiyacımız var diye sezon başında söyledim. Bir anda takım oluşması kolay olmuyor. Yeni katılanlar oluyor. Gençlerbirliği, Ankara'yı temsil ediyor. Bu galibiyet tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.