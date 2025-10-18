Gençlerbirliği Beşiktaş'ı Geçti, Teknik Direktör Eroğlu Mutluluğunu Paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Buradan taraftarı tebrik etmek istiyorum. İlk yarı oyuna bir türlü giremedik. Beşiktaş'ın bu coşkusu ve önde baskısıyla hücumda başarılı olamadık. Basit pas hataları yaptık. Bu da hücum etkinliğimizi azalttı. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük. Maça 5-4-1'le başladık. Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı. Geçişlerden bulduğumuz gollerle 2-1 öne geçtik. Önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını ve o dönemki sabrın meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Eroğlu, bu durumun örnek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Lige başladığımızda 5 maçta 0 puan aldık. Böyle bir durumda teknik direktörle devam edilmez ama sahadaki performansımız ve kritik puan kayıpları beni görevde tutmalarını sağladı. Demek ki bir şey gördüler. O günlerden sonra bu günleri yaşamak Türkiye'de örnek olmalı. Bizim için güzel 3 puan oldu. İlk milli aradan sonra bizim ligimizin yeni başladığını söylemiştim. Ekibimize çok inanan oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımızı devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zamana ihtiyacımız var diye sezon başında söyledim. Bir anda takım oluşması kolay olmuyor. Yeni katılanlar oluyor. Gençlerbirliği, Ankara'yı temsil ediyor. Bu galibiyet tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için."