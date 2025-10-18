Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-1 Yenerek Özgüven Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puan elde etti. Basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti camiaya armağan ettiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Çakmaklı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aykut Çakmaklı, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Güzel bir oyunla 3 puan aldık. Oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını hatırlatan Çakmaklı, "İlk 5 maçta galibiyet alamadık. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve futbol olarak da üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz 102 yıllık köklü bir kulübüz. Kulübümüzün gereksinimlerini de göz ardı etmeyerek Gençlerbirliği'ni yakışır biçimde kulübümüzü yönetmek istiyoruz ve yönetmeye de çalışıyoruz. Bir kongre kararı aldık. Kongremiz de camiamıza yakışır bir kongre olacak. Biz kongreye kadar önümüzdeki 3 maçı da kazanıp, milli maç arasına kadar 4'te 4 hedefimiz var. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Gençlerbirliği yönetimine en yakışır sonuçla da sürecin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Milli aradan önceki Gençlerbirliği ile bugün sahada gördüğümüz Gençlerbirliği arasında çok büyük fark vardı. Milli arada Gençlerbirliği'nde neler değişti?" sorusuna Çakmaklı, şu yanıtı verdi:

"Başkanımız değişti. Bence en büyük etki o oldu. Sayın Mehmet Kaya'nın enerjisi, pozitifliği ve güler yüzlülüğüyle beraber yeni bir döneme başladık. Biz de yönetim olarak onun etrafında kenetlendik. Camiamızdan isteğimiz bize güvensinler, bize inansınlar, bizim etrafımızda kenetlensinler. Biz Gençlerbirliği'ni bu sene hak ettiğimiz yerde, Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlayıp bundan sonraki yıllarda da üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.