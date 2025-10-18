Gençlerbirliği Beşiktaş'ı Deplasmanda 2-1 Yenerek Özgüven Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Çakmaklı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aykut Çakmaklı, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Güzel bir oyunla 3 puan aldık. Oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını hatırlatan Çakmaklı, "İlk 5 maçta galibiyet alamadık. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve futbol olarak da üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz 102 yıllık köklü bir kulübüz. Kulübümüzün gereksinimlerini de göz ardı etmeyerek Gençlerbirliği'ni yakışır biçimde kulübümüzü yönetmek istiyoruz ve yönetmeye de çalışıyoruz. Bir kongre kararı aldık. Kongremiz de camiamıza yakışır bir kongre olacak. Biz kongreye kadar önümüzdeki 3 maçı da kazanıp, milli maç arasına kadar 4'te 4 hedefimiz var. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Gençlerbirliği yönetimine en yakışır sonuçla da sürecin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Milli aradan önceki Gençlerbirliği ile bugün sahada gördüğümüz Gençlerbirliği arasında çok büyük fark vardı. Milli arada Gençlerbirliği'nde neler değişti?" sorusuna Çakmaklı, şu yanıtı verdi:

"Başkanımız değişti. Bence en büyük etki o oldu. Sayın Mehmet Kaya'nın enerjisi, pozitifliği ve güler yüzlülüğüyle beraber yeni bir döneme başladık. Biz de yönetim olarak onun etrafında kenetlendik. Camiamızdan isteğimiz bize güvensinler, bize inansınlar, bizim etrafımızda kenetlensinler. Biz Gençlerbirliği'ni bu sene hak ettiğimiz yerde, Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlayıp bundan sonraki yıllarda da üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."