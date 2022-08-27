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Gençlerbirliği, Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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