Gençlerbirliği, Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, " Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor