Gençlerbirliği, Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Spor Haberleri Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Gençlerbirliği Spor Haberler

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