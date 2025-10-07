Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur İstifa Etti

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur istifa etti.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını duyurdu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle, kulüp başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını açıklayan Sungur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig'e taşımak oldu. Seneler sonra Süper Lig'e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği'nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi."

Görev yaptığı sürece hiçbir yönetim kurulu üyesiyle sorun yaşamadığını ve bu süreçte en büyük destekçilerinin yönetim kurulu üyeleri olduğunu söyleyen Sungur, "Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik. Bugün ayrılırken de kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da ancak yol arkadaşlarımın bu yeni süreçte maddi ve manevi destekleriyle güzide kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getirecekleri inancı ile Gençlerbirliği'nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum" dedi. - ANKARA