Gençlerbirliği Başkanı: Asıl başarı Süper Lig'e çıkmak

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinin ligde kalmasını bir başarı olarak görmediklerini, asıl başarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Niyazi Akdaş ile Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Akdaş ve beraberindeki heyet, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ve dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Akdaş, Gençlerbirliği'nin Spor Toto 1. Lig'de kalmasına ilişkin, "Ligde kalmayı başarı diye addediyoruz ama bana göre başarı değil olması gereken bir şeydi. Bana göre başarı Süper Lig'e çıkmaktır ama hiç değilse ligde kalmaktan da sevinç duyduk. Önümüzdeki sezon mali yapı olarak kuvvetlenmemiz lazım. O bakımdan haziran ayında genel kurul yapmayı planlıyoruz. Ankaralı iş adamlarını, sivil toplum örgütlerini Gençlerbirliği'ne sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin Ankara'nın 100 yıllık tarihi bir çınarı olduğunu dile getiren Akdaş, "14 Mart 1923'te Cumhuriyet'ten önce kurulmuş, Ankara'nın gerçek markası Gençlerbirliği, buna sahip çıkmak lazım. Herkesi Gençlerbirliği'nin etrafında toplanmaya davet ediyorum. Ben olurum olmam önemli değil ama Gençlerbirliği yaşasın, layık olduğu Süper Lig'e çıksın istiyorum. Geldiğimiz noktaya göre çok iyi bir tablo var ama yine borcumuz var. Ödenmeyecek bir borç değil, geldiğimiz durumdaki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Akdaş, maddi katkı bulursa başkanlığa kesinlikle devam etmek istediğini belirterek, "Ama maddi katkı temin edemezsem o zaman da Gençlerbirliği'ne zarar vermek istemiyorum." dedi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun başarısına yönelik de Akdaş, "Sinan hoca daha önce hocalara eğitim veren bir hoca karakterinden, futbol bilgisinden, futbolcularla olan ikili ilişkisinden çok memnunum. 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştık, o devam edecektir. Transfer çalışmalarımıza da başladık." açıklamasında bulundu.

Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın da şunları kaydetti:

"Son 11 maçta başkanımızın daveti üzere göreve başladım. Geldiğimde takım içinde ciddi bir umutsuzluk vardı, 'inanmadığım hiçbir yerde olmam' demiştim, inandık. Takıma ligden düşmüş gözüyle bakılıyordu, düşmüş bir takımı çıkarmışçasına bir şampiyonluk havası yaşadık ama bu bir başarı değil tabii ki. Önümüzdeki yıl doğru bir kadro kurup, ligi en iyi yerde bitirip bir iskelet oluşturmamız gerekiyor, ondan sonra da o iskeletin üzerine tekrar takımı dizayn edip sonra da Süper Lig'e çok rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum, maksimum iki sene sonra."

Ziyarette Başkan Akdaş, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması hediye etti.