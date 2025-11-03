Haberler

Gençlerbirliği, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Cuma günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı. Özel çalışmalarla desteklenen idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas organizasyonları üzerine yoğunlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, fitness salonunda gruplar halinde yapılan stabilizasyon çalışmasının ardından sahada koşuyla başladı.

Futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, saha kenarına kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptıktan sonra gruplar halinde pas organizasyonları çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, minyatür kalelerden kurulu alanda oyun, MAS (maksimum aerobik hız) koşusu ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
