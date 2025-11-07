Haberler

Gençlerbirliği, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Thalisson Kelven ve Mbaye Niang'ın golleriyle maçtan üç puanla ayrıldılar.

(ANKARA) -Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Gençlerbirliği konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Thalisson Kelven'in 35. dakikada kaydettiği golle Gençlerbirliği, Başakşehir Karşısında 1-0 öne geçti. 46. dakikada Başakşehir Elder Şahmuradov ile beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 53. dakikada Mbaye Niang penaltıdan attığı golle Gençlerbirliği'ni bir kez daha öne geçirdi ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.