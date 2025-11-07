Gençlerbirliği, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA) -Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Gençlerbirliği konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Thalisson Kelven'in 35. dakikada kaydettiği golle Gençlerbirliği, Başakşehir Karşısında 1-0 öne geçti. 46. dakikada Başakşehir Elder Şahmuradov ile beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 53. dakikada Mbaye Niang penaltıdan attığı golle Gençlerbirliği'ni bir kez daha öne geçirdi ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.