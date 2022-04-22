Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma oyunu ile devam eden idmnan, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Gençlerbirliği, Bandırmaspor, İlhan Cavcav, Spor Toto, Spor, Haberler

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