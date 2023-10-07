Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekipte Mustapha Yatabare, 59. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Samet Özkul
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Aydın Bağ, N'Diaye, Cumali Bişi (Dk. 79 Jospin), Muhammed Arslantaş, Thill, Barış Ekincier (Dk. 73 Enver Cenk Şahin), Donsah (Dk. 63 Abdullah Aydın), Mehmet Yiğit, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Barış Gök), Semih Karadeniz, Mert Çapar
Gençlerbirliği : Orkun Özdemir, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 87 Sambou Yatabare), Enes Keskin, Mustapha Yatabare (Dk. 65 Oltan Karakullukçu (Dk. 87 Akabueze)), Kayode (Dk. 72 Uğur Akdemir), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Musa Çağıran, Rodrigues (Dk. 72 Ensar Kemaloğlu), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton
Goller: Dk. 24 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 71 Oltan Karakullukçu ( Gençlerbirliği ), Dk. 30 Mert Çapar (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 58 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Cumali Bişi, (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ), Dk. 90 Orkun Özdemir ( Gençlerbirliği )
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Konuk ekipte Mustapha Yatabare, 59. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.