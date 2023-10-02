Gençlerbirliği, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklara başladı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların yenilenme çalışması ve koordinasyon çalışması yapıldı. Maç, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başında ısınma koşusu yapıldı.
Manisa FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Maçta forma şansı bulamayan ve az süre alan oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü.
İsabetli pas organizasyonu ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla devam eden çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Gençlerbirliği mücadelesi, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak.