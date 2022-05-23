Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz, sezonu değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başkent ekibinin hedefinin ve layık olduğu yerin her zaman Süper Lig olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada bitiren kırmızı-siyahlı ekibin asbaşkanı Muammer Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, Ümraniyespor maçını kaybederek sezonu tamamladıklarını hatırlatarak, "10 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile Niyazi Akdaş başkanlığında göreve gelen yönetimimiz, bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Yönetim olarak devraldığımız (maddi ve idari) sorunlarımızın bir kısmı kamuoyumuz tarafından da bilinmekle birlikte, gerçek sorunların çok daha büyük olduğu bilinmelidir. Buna rağmen geldiğimiz noktadaki durumumuz tüm taraftarlarımızı olduğu gibi yönetim olarak bizleri de tatmin etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetime gelirken bu sorunların belli bir kısmını biliyorduk." ifadesini kullanan Akyüz, şöyle devam etti:

"Onun için bunları mazeret olarak da ileri sürmek istemiyoruz. Ancak başarı ve başarısızlığı değerlendirirken gerçeklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. Çok kısa bir özet yapmak gerekirse; yönetimi devraldığımızda kulübün büyük bir bölümü acil olmakla birlikte, yaklaşık 10 milyon avroya yakın bir borcu mevcuttu. Takımımızda çoğunluğu yabancı futbolcular olmak üzere, neredeyse kadronun tamamına yakınının ya sözleşmeleri bitmiş ya da takım küme düştüğü için sözleşmelerindeki madde gereği kulüpten ayrılma hakkı elde etmiş oyunculardı. Özellikle yabancı futbolcular geçmiş alacakları nedeni ile kulübe ihtar ve icralar yollamış, bu nedenle transfer yasağı gelmişti."

Akyüz, kulübe destek vaadinde bulunan kurum ve kuruluşlardan hiçbirinin bugüne kadar vaadini yerine getirmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabiri caizse 'İşte bu ahval ve şerait' içerisinde başta başkanımız olmak üzere yönetimimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Bu çerçevede öncelikli olarak takımın sportif direktörlüğüne karakter ve bilgisine güvendiğimiz eski futbolcumuz Baki Mercimek'i, teknik direktörlüğe ise çok uzun yıllar Gençlerbirliği'nde futbol oynamış, yine uzun süre takım kaptanlığımızı yapmış kişilikli ve tecrübeli, hepsinden de önemlisi en az bizim kadar Gençlerbirlikli olan Metin Diyadin ve ekibi getirilmiştir. Ardından da neredeyse sıfırdan bir takım kurmak üzere hızlıca transferleri gerçekleştirerek takımda kalan genç futbolcu kardeşlerimiz ile birlikte bir takım oluşturulmuştur. Ancak futbolda şöyle de bir gerçek var; dünyanın en iyi 11 futbolcusunu alıp bir takım oluşturmak hiçbir zaman başarıyı getirmez. O kadronun birbirleri ile kaynaşması ve bir takım oluşturması için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Gençlerbirliği olarak biz de bu gerçeği yaşadık. Yaşarken de ödenmesi gereken bedelleri ödedik."

Özellikle sezon başında hakem hataları nedeniyle kaybettikleri birçok maç olduğunu öne süren Akyüz, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen hakem hataları nedeniyle kaybettiğimiz maçlar da dikkate alındığında play-off'ta olmamız çok büyük olasılıktı. En azından son maçımız olan Ümraniyespor maçını kazanmış olsaydık bile ligi 8. sırada bitirmiş olacaktık. Gençlerbirliği olarak bizim hedefimiz ve layık olduğumuz yer her zaman Süper Lig olmuştur ve öyle de olacaktır. Ancak bazen gerçekler, hedeflere ve hayallere kavuşmayı engelliyor." şeklinde görüş belirtti.

-"100. yılımızda hedef kesinlikle Süper Lig olmalıdır"

Kırmızı-siyahlı ekipte genel kurul sürecinin yaşanacağına değinen Akyüz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yönetimimiz 29 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşmek üzere kongre kararı almıştır. Yeni gelecek yönetimimizin sorumluluğu çok daha fazla olacaktır. 2023, kulübümüzün 100. yılı. 100. yılımızda hedef kesinlikle Süper Lig olmalıdır. Kulüp olarak bu hedefe yürürken tüm şehrimizi ve onu yönetenleri, iş insanlarımızı yeni seçilecek yönetimin yanında görmek en büyük arzumuzdur. İyi günde, kötü günde, içeride, dışarıda her şartta takımımızı destekleyen büyük Gençlerbirliği taraftarlarına ayrıca çağrı yapmayı gerekli görmüyoruz. Çünkü onlar bunu fazlası ile yapıyor ve bundan sonra da yapacaklarına inanıyoruz. Gençlerbirliği asırlık ve onurlu tarihi ile Cumhuriyetimizin önemli bir simgesi, başkentimizin değerli bir markasıdır. Gençlerbirliği'mizin büyük, centilmen ve onurlu taraftarlarının bu markayı sonsuza dek yaşatacağına inancımız tamdır."