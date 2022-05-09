Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: 'Ligde kıran kırana bir mücadele yaşanıyor'

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kıran kırana bir mücadele yaşandığını belirtti.

Akyüz, 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın başında geriye düşmelerine rağmen kazanmasını bildiklerini vurgulayan Akyüz, "Direklerden dönen toplardan birkaçı bile gol olsaydı fark daha da açılabilirdi." ifadesini kullandı.

"Bulunduğumuz ligde kolay kolay görülemeyecek, kıran kırana bir mücadele yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Akyüz, şöyle devam etti:

"Tabii ki gönlümüz takımımızın düşme hattında değil de şampiyonlukta mücadele etmesini arzu ederdi. Ancak devraldığımız şartlar buna uygun değildi. Buna rağmen büyük zorluklarla kurduğumuz ekibimiz takım olma yolunda büyük mücadele vermektedir. Erzurumspor maçı ile ilgili ortaya koydukları performansları nedeniyle teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Ancak esas teşekkürü 90 dakika hiç durmadan takımlarını destekleyerek maç boyunca onları maçtan düşürmeyen taraftarlarımıza ediyoruz."

"VAR sistemi bu ligde de uygulanmalı"

Muammer Akyüz, hakem hataları nedeniyle önemli puan kayıpları yaşadıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon hakem hataları yüzünden başta bizim kulübümüz olmak üzere başka kulüplerin de canı yandı. En az 10-12 puanımız yok edildi. Tabii ki hakem hatalarının tümünü kötü niyetli olarak değerlendirmemiz, hakemlerimize haksızlık olur. Ancak özellikle genç ve tecrübesiz hakemlerimizin bu yükü kaldıramadıkları aşikar olmuştur. Federasyonumuzdan en büyük beklentimiz; önümüzdeki sezon için hakem eğitimlerine daha çok önem verilmesi ve özellikle VAR sisteminin bu ligde de uygulanmasıdır."