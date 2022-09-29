Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, antrenmanlarına devam etti. Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, antrenmanlarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların hücum çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcuların, idmana pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. Dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ağırlıklı taktik çalışması yapıldığı kaydedildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Gençlerbirliği İlhan Cavcav Spor Haberler

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