Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, futbolcularla bir toplantı yaparak kalan haftaları kayıpsız atlatma isteğini dile getirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TSYD Ankara Kupası'nda dün MKE Ankaragücü ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, lige döndü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Sinan Kaloğlu, sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Kaloğlu, sezonun ilk yarısının tamamlanmasına 5 hafta kaldığını hatırlatarak, "Sizlerden isteğim kalan haftaları kayıpsız atlatmak olacaktır. Şu ana kadar planlarımızdan şaşmadan ilerledik. Bundan sonra da planladığımız şekilde ilerlemek istiyorum. Bu anlamda sizlere güvenim sonsuz. Birlikte başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman, maksimum aerobik hız koşusuyla son buldu.