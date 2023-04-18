Gençlerbirliği-Altay maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Kaliteli bir oyun yoktu ama çocuklar için kolay değil. 4-5 günde yüksek tempolu maçlar oynuyorlar. Özellikle oyuncularım, Eyüpspor karşısında çok büyük mücadele gösterdi." diye konuştu.

Altay'ı yakından tanıdığına işaret eden Kaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz eski takımımdı. İyi savunma yapacağını biliyorduk. Çözümümüz, blok arasına oyuncular kaçırıp, orada topla buluşmalarını sağlamaktı ama çok fazla antrenman yapmak için vaktimiz yoktu. Çok fazla pozisyon bulamadık. Bulduğumuz pozisyonlarda da iyi konsantre değildik. Bizim açımızdan avantajı kaçırdık. Yenseydik çok iyi olacaktı. Belki bu 1 puan bizi ligde bırakacak. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Kaloğlu, fikstürle ilgili soruya, "Zorlu bir fikstür olarak görmüyorum. Maç maç gideceğiz. Geçen hafta da herkes öyle düşünmüş olabilir. Takımımıza güveniyorum. Kolay olmayacak ama kolaya çevireceğiz." yanıtını verdi.

Üzümcü: "Avantajımızı koruduk"

Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını dile getirerek, "Periyot da sıkışık. Neredeyse üç günde bir maç yapıyoruz. Bu, hem psikolojik hem de fiziksel olarak bizi yordu. Bugün sahada inanan, iyi mücadele eden bir takım vardı." dedi.

Ligde kalma adına aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyleyen Üzümcü, "Son iki maçımızı yaklaşık birer saat 10 kişi tamamladık. Bu da yorgunluk anlamında takımın üzerinde yük oluşturdu. Bugün 4 puanlık avantajımızı korumak istiyorduk. Bunu başardık. Derbi öncesi de moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.