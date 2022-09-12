Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda 17 Eylül Cumartesi günü Altaş Denizlispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda 17 Eylül Cumartesi günü Altaş Denizlispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Metin Diyadin'in ayrılmasının ardından başkent ekibinde oyuncular antrenmana yardımcı antrenörler nezaretinde çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Antrenmanı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izledi. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Gençlerbirliği Denizlispor Eylül Spor Haberler

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