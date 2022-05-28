Gençlerbirliği alt yapısına futbolcu seçecek - Haberler

Gençlerbirliği Kulübünde altyapı için futbolcu seçmeleri, 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kırmızı-siyahlı başkent temsilcisinden yapılan açıklamada yer verilen seçme programına göre ilk gün saat 10.00'da 2006 doğumlular sahaya çıkacak.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki seçmelere katılacak adaylar, sağlık raporu, nüfus cüzdanı, ve spor malzemelerini (şort, tişört ya da kırmızı-siyah forma ve halı saha ayakkabısı) kendileri getirecek.

Başkent takımının seçme programı şöyle:

2006 doğumlular: 20 Haziran Pazartesi / 10.00

2007 doğumlular: 20 Haziran Pazartesi / 13.00

2008 doğumlular: 21 Haziran Salı / 10.00

2009 doğumlular: 21 Haziran Salı / 13.00

2010 doğumlular: 22 Haziran Çarşamba / 10.00

2011 doğumlular: 22 Haziran Çarşamba / 13.00

2012 doğumlular: 23 Haziran Perşembe / 10.00

2013 doğumlular: 23 Haziran Perşembe / 13.00