Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter
Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Verheydt (Dk. 68 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 78 Suat Kaya), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Cangöz
Gençlerbirliği : Osman Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Enes Keskin (Dk. 90+1 Özgür Çek), Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Nzaba, Yasin Güreler, Sambou Yatabare (Dk. 68 Ensar Kemaloğlu), Alperen Babacan, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Uğur Akdemir, Amilton (Dk. 81 Akabueze)
Gol: Dk. 45+2 Amilton ( Gençlerbirliği )
Sarı kart: Dk. 78 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.