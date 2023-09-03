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Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Verheydt (Dk. 68 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 78 Suat Kaya), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Cangöz

Gençlerbirliği : Osman Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Enes Keskin (Dk. 90+1 Özgür Çek), Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Nzaba, Yasin Güreler, Sambou Yatabare (Dk. 68 Ensar Kemaloğlu), Alperen Babacan, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Uğur Akdemir, Amilton (Dk. 81 Akabueze)

Gol: Dk. 45+2 Amilton ( Gençlerbirliği )

Sarı kart: Dk. 78 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

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