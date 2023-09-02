Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazır
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın maç için hazır olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Ahlatcı Çorum FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen haftanın son çalışmasına, oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon ve sprint çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynandı.
Antrenman, minyatür kalelerden kurulu dar alan çalışmasıyla son buldu.
Maç, yarın saat 19.15'te Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Rahman Buğra Çağıran ve Tiago Rodrigues'in kadroda yer alması beklenmiyor.