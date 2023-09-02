Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazır

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın maç için hazır olduğu belirtildi.