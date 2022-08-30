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Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Spor Haberleri

Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinde ayrıca yönetim ve A takım kamp binasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu alanda takım halinde "black roller" ile özel antrenman yapan oyuncular, daha sonra yine saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalıştı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanı, Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı ve Sportif Direktör Emrah Yıldız birlikte izledi.

Öte yandan, 19 yaşına giren Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.

Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşması 2 Eylül Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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