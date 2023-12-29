Gençlerbirliği, 2024 yılında Antalya'da kampa girecek
Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2024 yılının ilk günü Antalya'da kamp çalışmalarına başlayacak. Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te yapacak olan kırmızı siyahlı futbolcular, Almanya 2. Lig takımı 1.FC Kaiserslautern ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı İskenderunspor ile hazırlık maçları yapacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp çalışmaları için 2024 yılının ilk günü Antalya'da toplanacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Pazartesi günü Antalya'da toplanacak kırmızı siyahlı futbolcular, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te 1-9 Ocak tarihlerindeki kampta yapacak.
Gençlerbirliği, Calista Luxury Resort Otel'de yapacağı kampta Almanya 2. Lig ekiplerinden 1.FC Kaiserslautern ile 6 Ocak Cumartesi günü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor ile 9 Ocak Salı günü hazırlık maçı oynayacak.