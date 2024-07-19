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Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde çift antrenman gerçekleştirerek 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor. Oyuncular kuvvet çalışması, pas organizasyonları ve çift kale maçla antrenmanlarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

Kulübün açıklamasına göre başkent temsilcisi, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında oyuncular kuvvet çalıştı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. İdmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, dönüşümlü MAS (maksimum aerobik hız) koşusu yaptı.

Günün ikinci antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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